В связи с изменением  размера месячного расчетного показателя, который составит в новом году 2525 тенге, будут увеличены размеры специальных государственных пособий, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Данные предоставлены филиалом НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ЗКО.