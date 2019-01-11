Фото из архива "МГ" По данным пресс-службы акима Уральска, встреча жителейТимура Ашигалиева с участием Мурата Мукаева состоится 22 января в 16.00 в СОШ №14. Жителивстретятся с акимом Круглоозерного Кенесасары Нуршиновым с участием Мурата Мукаева состоится 25 января в 16.00 в Круглоозерновсеой школе. С жителямиаким поселка Адильбек Кадыров встретится 28 января в 16.00 в СОШ №30. На встрече также будет присутствовать Мурат Мукаев. Жителивстретятся с акимом города Муратом Мукаевым в СОШ №48 31 января в 16.00. 13 февраля в 16.00 в здании партии "Нур Отан" аким Уральска Мурат Мукаев встретится с горожанами, где отчитается о проделанной работе за прошедший год. Желающие также могут задать вопросы.1 Средняя общеобразовательная школа №14 (село Желаево, ул.М.Копбергенова, 50) 2 Здание аппарата акима Желаевского сельского округа (с.Желаево, ул.Агрегатная, 16/1)1 Здание СОШ поселка Серебряково (п.Серебряково, ул. Победы, 4) 2 Здание аппарата акима п. Круглоозерное (п. Круглоозерное, ул. Связистов, 7/5)1 СОШ №30 (п.Зачаганск, ул. 152-ая Стрелковая дивизия, 1) 2 Здание аппарата акима п. Зачаганск (п. Зачаганск, ул.25-Чапаевская дивизия, 2)1 СОШ №48 (п.Деркул, микрорайон Кокжиек, ул Актамберди жырау, строение 24) 2 Здание отдела административно-территориального развития аппарата акима города Уральска (п.Деркул, ул.Даля, 38) 3 Здание ЗКО Филиала Партии «Нур Отан» (ул.Ж.Молдагалиева, 19) 4 Здание аппарата акима города Уральска (проспект Достык-Дружба, 182/1). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.