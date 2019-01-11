Иллюстративное фото с сайта sputnik.kg Впервые в Атырау пройдет чемпионат по скоростному сбору кубика-рубика. Планируется, что участие состязании примут 60 учеников атырауских школ, а также лучшие спидкуберы их других регионов страны. - Хедлайнерами чемпионата выступит делегация из Украины и России. Также ожидаем топовых спидкуберов из регионов нашей страны, в которых ранее уже проходил аналогичный чемпионат. Приедут дети из Семея, Шымкента, Алматы и Актобе. Чемпионат проходит при поддержке Всемирной Ассоциации Спидкубинга, - рассказали организаторы мероприятия. Отметим, что чемпионат по спидубинку состоится 12 января в здании Назарбаев Интеллектуальной школы г.Атырау. Начало в 10.00. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.