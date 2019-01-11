Фото предоставлено Олесей Хожантаевой Как рассказала мама девочки Олеся Хожантаева, в 2016 году Алина впервые участвовала в конкурсе красоты "Первая принцесса Уральска". Тогда она выиграла в номинации "Мисс Артистичность". – К сожалению, в Уральске да и в Казахстане талант Алины остался незамеченным. Тогда мы не прошли в финал. Но мы не стали отчаиваться и решили идти дальше. В Instagram увидели, что в Москве будет проходить конкурс красоты. Для участия Алине нужно было пройти онлайн-кастинг. Она его прошла безо всяких проблем, и мы попали в полуфинал, который проходил в августе 2018 года в Москве. Это был второй полуфинал третьего сезона, - рассказала мама Алины. По словам Олеси, в конкурсе участвовали 16 девочек в возрасте от 6 до 17 лет, и все они имели опыт работы в качестве модели. – Все конкурсантки ранее участвовали в неделях высокой моды, их фотографии печатались в журналах. Из 16 девочек в финал вышли всего шесть. Могу сказать, что конкуренция была сильная. Были девочки из России, Турции и Казахстана. В рамках конкурса Алина участвовала в самой престижной неделе высокой моды Mercedes Benz Fashion Week Russia, - отметила Олеся Хожантаева. Стоит отметить, что победительницей и лицом третьего сезона проекта «Топ модель по-детски», по мнению жюри, была названа Алина Хожантаева. Финал проходил в октябре 2018 года в городе Москва. По словам самой Алины, два года назад в мир моды её привела мама. – Тогда мы переживали трудный момент в жизни. Мы потеряли бабушку. Но оказавшись среди других девочек разного возраста, я почувствовала себя более уверенной. Мне понравилось быть в центре внимания объективов. У меня изменилась походка и осанка. Кроме моделинга я увлекаюсь рисованием, танцами, люблю петь песни на разных языках. Учу китайский, английский, испанский, итальянский языки. Знаю казахский и русский. Пишу статьи для журнала. Люблю плавать, ездить верхом на лошади, кататься на коньках и лыжах, летала на параглайдинге, занимаюсь дайвингом. Нравится кататься на американских горках, играть в шахматы, ходить в кино. Больше всего я люблю путешествовать, узнавать что-то новое, - говорит Алина Хожантаева. Стоит отметить, что сейчас Алина является ученицей шестого класса СОШ №8 и, кроме всего прочего, у девочки есть большие успехи в школе. – Алина является неоднократным призером областных и республиканских олимпиад по математике. У неё много друзей не только в Казахстане. За время конкурса в Москве она подружилась со многими девочками из других стран и сейчас поддерживает с ними связь, - рассказала Олеся Хожантаева. В будущем Алина планирует вести активный образ жизни, побывать на Антарктиде, пройтись по подиуму в Нью-Йорке, сфотографироваться с Дуэйном Джонсоном, посетить Японию и увидеть Голливуд.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.