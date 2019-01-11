Иллюстративное фото с архива "МГ" Об этом рассказал начальник городского отдела земельных отношений Наурызбек Кумаров. По его словам, 11 декабря 2018 года была создана комиссия, куда вошли представители депарамента по делам государственной службы и противодействию коррупции АГДС РК, отдела земельных отношений, отдела архитектуры и градостроительства, юридического отдела, а также отдела информационных технологий и контроля за государственными услгуами акимата г.Атырау. - 24 декабря состоялось заключительное заседание комиссии, в ходе которого было принято решение восстановить конституционные права 229 жителей Балыкшинского сельского округа, чьи заявления на земельные участки, поданные в 2008 году, были уничтожены огнем при пожаре в акимате. Благодаря электронному журналу, в котором фиксировалась общая очередность за земельными участками жителей Атырау и его пригорода, все уничтоженные списки удалось восстановить. Проверить очередность за земельными участками жители Атырау и его пригородных сельских округов могут на сайте www.atyrau.gov.kz в разделе «Очередь на земельные участки по г.Атырау», введя свой ИНН, - рассказал Наурызбек Кумаров. Ранее сообщалось, что в рамках Дорожной карты реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» в Атырау заработала электронная база, куда был внесен список очередности за земельными участками 86 тысяч жителей Атырау и его пригородных сельских округов. - В последнее время от горожан поступает много жалоб на то, что их очередность за участками сдвинулась. Однако поспешу заверить, что ничего подобного не произошло. Дело в том, что в 2016 году акиматы всех сельских округов передали заявления в городской отдел земельных отношений, таким образом была создана единая база, где все заявления местных жителей были лишь упорядочены. Земельные участки будут выдаваться строго по очередности и только по годам принятия заявлений, - уточнил Наурызбек Кумаров. Отметим, что в 2018 году акиматом города Атырау выдано порядка 480 земельных участков очередникам, подавшим заявления в 2003 – 2004 годах. На данный момент для получения земельного участка по государственной программе «Нурлы жер» подана 241 заявка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.