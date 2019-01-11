Как рассказал автор скульптур Данияр Шатиков, он занимается предпринимательством, а делать разные фигуры - это его хобби, которому он уделяет только свободное от работы время. – Вообще я строитель, работал электриком, сантехником. Сейчас я работаю в сфере туризма. Но я всю жизнь увлекался поделками. Нигде этому не учился, так сказать, самоучка. Делаю поделки из дерева, костей, гипса и глины. В зимнее время делаю фигуры из снега. Мне нравится этим заниматься. Это ведь полезно для здоровья, - говорит Данияр Шатиков. По словам мужчины, идея делать скульптуры из снега пришла к нему давно. Все началось с обычной фигуры собаки, символа прошлого года. – В этом году снега выпало много и я решил сделать скульптуру собаки. Поначалу люди все время ломали её, но я заново чинил. Когда я закончил, заметил, что людям нравится. Они приходили, смотрели, делали селфи. Потом сделал оленей с упряжкой. На это у меня ушло два дня. Сначала придал форму, потом залил водой, ждал когда все застынет. Самое сложное было сделать кабана. Никак у меня не получалось придать ему форму. Долго думал, представлял его. Наконец, и его доделал. Теперь хочу сделать лебедей и медведя. Но для этого тоже нужно вдохновение и время. Лебедей уже начал делать. На днях, думаю, закончу, - рассказал Данияр Шатиков. По словам коллег Данияра, его произведения очень нравятся прохожим. Многие останавливаются рядом с ними, рассматривают, фотографируются с ними, а дети с радостью садятся в оленью упряжку. – Здесь рядом расположен детский сад. Дети приходят и играют рядом с фигурами. Данияру это понравилось. Он выходил и вместе с ними играл, рассказывал им. Людям очень нравится. Некоторые заходят к нам и спрашивают про автора. Мы его поддерживаем, - рассказала коллега Данияра Алия Кунабаева.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.