Суд приговорил жителя Атырау за участие в террористических организациях Сирии

По информации Комитета национальной безопасности Казахстана, завершены судебные процессы по расследованным уголовным делам в отношении двух граждан Казахстана.

По информации Комитета национальной безопасности Казахстана, завершены судебные процессы по расследованным уголовным делам в отношении двух граждан Казахстана. Как сообщили в ведомстве, они в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии.

- Один из них, житель Туркестанской области, признан виновным в участии в деятельности террористической группы (статья 257 УК). Второй, житель Атырау, осужден за совершение аналогичного преступления, а также за прохождение террористической подготовки за рубежом (статья 260 УК), - говорится в сообщении.

Статья 257 УК - Создание, руководство террористической группой и участие в ее деятельности наказываются лишением свободы на срок от 10 до 17 лет с конфискацией имущества, лишением гражданства РК или без такового.

Статья 260 УК - Прохождение террористической или экстремистской подготовки наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций были они обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы. Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу.