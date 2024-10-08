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Социум

Судоисполнитель незаконно ограничил выезд жителю ЗКО

Суд признал его действия незаконными.
Арайлым Усербаева
Судоисполнитель незаконно ограничил выезд жителю ЗКО

Как сообщили в пресс-службе областного суда, мужчина, находясь на трудовой вахте в России, узнал, что частный судебный исполнитель запретил ему выезд за пределы Казахстана и вынес соответствующее постановление. 

Посчитав данное постановление незаконным и необоснованным, мужчина обратился в суд. В своем иске он указал, что судоисполнитель надлежащим образом не известил его в установленные сроки и не предоставил для ознакомления постановление.   

Как установлено в суде, истец работает вахтовым методом в Хабаровском крае РФ. Оспариваемое постановление полностью лишает его  единственного источника дохода. Ведь теперь у него нет возможности выехать на место работы, что в свою очередь нарушает его конституционное право на труд. 

– Судом достоверно установлено, что ни оспариваемое постановление, ни извещение должным образом истцу направлены не были. Решением суда административный иск мужчины удовлетворен. Постановление частного судебного исполнителя о временном ограничении на выезд из Республики Казахстан признано незаконным, - говорится в сообщении суда. 

Решение вступило в законную силу.

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