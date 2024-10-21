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Социум

Свыше 150 незаконно зарегистрированных авто: задержаны работники спецЦОНа

—Зафиксирована работа подпольного цеха по перебитию VIN-кодов. Выявлено более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет. Установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых “посредников”. На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты, – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
gorod
Свыше 150 незаконно зарегистрированных авто: задержаны работники спецЦОНа

Криминальный цикл постановки на регистрационный учет транспортных средств выявлен в Алматы.  

По информации МВД, незаконные действия группировки заключались в изменении уникального кода транспортного средства и регистрации автомобилей путем подделки документов.

—Зафиксирована работа подпольного цеха по перебитию VIN-кодов. Выявлено более 150 автомашин, незаконно поставленных на учет. Установлена причастность работников спецЦОНов и так называемых “посредников”. На одного дроппера оформлялось до 50 автомобилей. Задержано 17 фигурантов. Вещественные доказательства изъяты, – сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Как сообщиле в ведомстве, предварительный ущерб, нанесенный государству от противоправных действий, составил свыше 320 млн тенге. Расследуется 17 уголовных дел по фактам мошенничества, неправомерного изменения информации в базах данных и подделки идентификационных номеров транспортных средств.

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