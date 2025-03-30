Свыше 40 тысяч казахстанских детей получили помощь через контакт-центр «111»

С начала 2025 года в единый контакт-центр «111», куда можно обратиться по вопросам семьи, защиты женщин и детей, поступило более 40 тысяч обращений от детей. Об этом сообщили в министерстве просвещения РК. Из них 339 — по телефону, остальные — через QR-коды, которые размещены во всех учебных заведениях.

Большинство детей спрашивали справочную информацию, просили совета или обращались за психологической поддержкой. В сложных ситуациях к решению подключались специалисты из разных госорганов. Контакт-центр «111» гарантирует полную анонимность. При необходимости информация передаётся в полицию, органы опеки или другие службы. Центр работает вместе с полицейскими, врачами, учителями и НПО, чтобы быстро реагировать и помогать детям.

— Такие обращения дают школьникам возможность выразить свои переживания в удобной и безопасной форме — особенно тем, кому трудно говорить о проблемах вслух. Это важный шаг к созданию благоприятной среды, развитию культуры открытого диалога и укреплению психологического благополучия общества, — отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Напомним, в июле 2024 года был принят закон «О защите прав женщин и обеспечении безопасности детей». С января 2025 года во всех школах и колледжах страны установлены QR-коды для быстрого доступа к контакт-центру. Проект реализуется вместе с Уполномоченным по правам ребёнка. В 2024 году по ЗКО на горячую линию поступило 540 обращений от детей.