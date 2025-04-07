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Происшествия

Тела двоих утонувших рыбаков обнаружили в Атырауской области

Погибшими оказались мужчины 34 и 44 лет.
Арайлым Усербаева
Тела двоих утонувших рыбаков обнаружили в Атырауской области

Трагедия произошла 1 апреля в Курмангазинском районе Атырауской области. Двое мужчин вышли в море на рыбалку и пропали без вести. Спустя два дня их тела нашли на берегу моря. 

По данным пресс-службы регионального ДЧС, погибшими оказались мужчины 34 и 44 лет. Они выехали на катере по каналу «Новинск» в сторону Каспийского моря. Спустя некоторое время связь с ними была утеряна. 

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Спасатели искали их несколько дней, и только 3 апреля в 13:10 сотрудники производственного кооператива «Каспий таны» нашли тела рыбаков в 70 километрах от берега. 

В департаменте по чрезвычайным ситуациям настоятельно просят любителей, а также профессиональных рыбаков не пренебрегать правилами безопасности на водоемах.

Ранее мы сообщали, что отца семейства ранили ножом на игровой площадке в Актобе.

Атырауская область рыбаки утонули Каспийское море 2025

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