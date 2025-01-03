Токаев о трагедии в Талгаре: «Закон и Порядок в нашей стране должен быть незыблем»

Президент подчеркнул важность борьбы с организованной преступностью и уважения к законам Казахстана для соотечественников, вернувшихся на Родину.

Напомним, страну потрясло зверское убийство 16-летнего парня в городе Талгар Алматинской области. Четвертого октября произошла драка, в результате которой подросток погиб от ножевого ранения, ещё два человека тяжело пострадали. Мама Шерзата, которая буквально закрывала сына своим телом, рассказала, что его убивали у нее на глазах. Отец погибшего записал видеообращение к казахстанцам. В декабре на окраине Талгара было обнаружено тело дяди убитого в октябре Шерзата Болата, который, по предварительным данным, совершил самоубийство через повешение. Отца погибшего Шерзата, Каржаубая Нурымова задержали во время похоронной процессии в селе Азат. За хулиганство суд назначил ему 15 суток административного ареста. А по факту умышленного повреждения имущества было возбуждено уголовное дело.

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Ana tili высказался о деле об убийстве Шерзата Болата, сообщает Tengrinews.kz.

— Криминальный инцидент, произошедший в Талгаре, вызвал большой резонанс в обществе. Всем интересно Ваше мнение по данной ситуации.

— Повторяю, принцип "Закон и Порядок" в нашей стране должен быть незыблем. В своем Послании, еще до происшествия в Талгаре, потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом и бандитизмом. Надо помнить, во время январских событий именно бандитские группы выступили в качестве исполнителей организации массовых беспорядков.

В последние два года государство показало свою способность эффективно бороться с организованной преступностью. Выявляется и пресекается деятельность наиболее опасных преступных групп, определяются их коррупционные связи и источники финансирования. В прошлом году к уголовной ответственности привлечено 246 лиц, в том числе 30 лидеров организованных преступных группировок. Эта работа находится на моем особом контроле.

После происшествия в Талгаре правоохранительные органы приняли все необходимые меры, подозреваемые в преступлении задержаны. Следственные действия подошли к завершению. В скором времени состоится суд по данному делу.

Все меры уполномоченных органов в связи с трагическим случаем в Талгаре полностью соответствуют требованиям закона. Остальное - домыслы и инсинуации деструктивных деятелей, попытки политизировать ситуацию. Это недопустимо.

Применительно к фигурантам данного инцидента хочу напомнить, что казахский народ с распростертыми объятиями принял соотечественников из-за рубежа, назвал их қандасами. И те, кто прибыл на свою историческую Родину, обязаны строго соблюдать законы Казахстана, не нарушать общественный порядок, не совершать незаконные деяния, тем более в странах прежнего проживания они вели себя так, как этого требовали власти.