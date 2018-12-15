Эти маленькие сочные, сладкие и ароматные плоды любят взрослые и дети? Конечно же речь идёт о ягодах. Сейчас без труда можно купить разные диковинные фрукты в любое время года, но какой ажиотаж наступает когда появляются сезонные ягоды! Каждая мамочка спешит купить своему ребёнку лукошко малины, клубники, ежевики или хотя бы крыжовника. Да и любой сладкоежка вряд ли пройдет мимо свежей, благоухающей и яркой ягодки. Но кроме прекрасных вкусовых качеств любая ягода содержит колоссальное количество полезных веществ. Это и витамины, пектин, каротин, фолиевая кислота, железо и множество других ультраполезных веществ. Естественно после такой занимательной информации вы уже собрались с кузовком в лес, но давайте сначала составим “Топ самых полезных ягод”.
Чёрная смородина.
Открывает наш список лесная красавица - чёрная смородина. Смородина богата витамином С, для того чтобы обеспечить суточную норму этого витамина, необходимо съедать всего 20 ягод. Помимо этого, полакомившись ягодой, вы получите - витамин Е, В, Р; каротин, фосфорную кислоту, железо и калий. Черная смородина способствует повышению иммунитета, является прекрасным средством профилактики проблем сердечно-сосудистой системы и болезни Альцгеймера.
Малина.
“Медвежья ягода” как называли наши предки малину, популярна у каждого дачника. Ягоды малины употребляют как в свежем, так и в термически обработанном виде. Малиновое варенье считается эффективным методом для борьбы с простудой - салициловая кислота, содержащаяся в малине, оказывает жаропонижающее действие. Благодаря высокому содержанию меди, малина является хорошим антидепрессантом, поэтому если вы находитесь в мрачном расположении духа, несколько душистых розовых ягод мигом исправят положение.
Клюква. Научно доказано, что эта северная ягода одна из самых полезных в мире. Вряд ли вы будете есть ягоды клюквы без дополнительной обработки - оскомину это вызовет точно. Однако, не употреблять ее просто преступление! Полезные свойства клюквы распространяются практически на весь организм. Уменьшение кариозных процессов, очищение кишечника, снижение артериального давления, антиоксидантное и противовоспалительное действие, усиление иммунной системы, положительное влияние на процесс пищеварения - неполный список чудодейственных свойств клюквы.
Черника.
Как и ранее представленные ягоды, черника обладает кладезем целебных качеств. Широко известно ее благотворное влияние на зрение. Вещества в составе черники способствуют ускорению обновления сетчатки, улучшению глазного кровообращения и снижению усталости глаз. А если у вас и так стопроцентное зрение, то все равно ешьте чернику - она усилит остроту зрения. Доказано, что черника является отличным бактерицидным средством - улучшает состояние больного при цистите, диареи и дизентерии. Стоит отметить, что антоцианины (антиоксиданты черники) - хорошее средство профилактики раковых заболеваний. Недаром черника входит в меню космонавтов!
Облепиха.
Загадочная сибирская ягода ярко-оранжевого цвета - неприхотливая, но крайне полезная. Облепиха универсальная ягода -хочешь ешь ягоды, хочешь варенье или сок, а чтобы максимально совместить приятное с полезным можно изготовить вино из облепихи. Содержащийся в плодах облепихи бета-ситостерин обладает антисклеротическим действием, облепиховое масло улучшает состояние кожи, отвар из ягод полезен для ЖКТ, а благодаря высокой концентрации витамина В облепиха значительно повышает потенцию у мужчин.
Природа преподносит нам чудесные дары в виде ягод - обязательно воспользуйтесь ими для укрепления своего здоровья!