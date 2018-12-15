Открывает наш список лесная красавица - чёрная смородина. Смородина богата витамином С, для того чтобы обеспечить суточную норму этого витамина, необходимо съедать всего 20 ягод. Помимо этого, полакомившись ягодой, вы получите - витамин Е, В, Р; каротин, фосфорную кислоту, железо и калий. Черная смородина способствует повышению иммунитета, является прекрасным средством профилактики проблем сердечно-сосудистой системы и болезни Альцгеймера.“Медвежья ягода” как называли наши предки малину, популярна у каждого дачника. Ягоды малины употребляют как в свежем, так и в термически обработанном виде. Малиновое варенье считается эффективным методом для борьбы с простудой - салициловая кислота, содержащаяся в малине, оказывает жаропонижающее действие. Благодаря высокому содержанию меди, малина является хорошим антидепрессантом, поэтому если вы находитесь в мрачном расположении духа, несколько душистых розовых ягод мигом исправят положение. Клюква. Научно доказано, что эта северная ягода одна из самых полезных в мире. Вряд ли вы будете есть ягоды клюквы без дополнительной обработки - оскомину это вызовет точно. Однако, не употреблять ее просто преступление! Полезные свойства клюквы распространяются практически на весь организм. Уменьшение кариозных процессов, очищение кишечника, снижение артериального давления, антиоксидантное и противовоспалительное действие, усиление иммунной системы, положительное влияние на процесс пищеварения - неполный список чудодейственных свойств клюквы.Как и ранее представленные ягоды, черника обладает кладезем целебных качеств. Широко известно ее благотворное влияние на зрение. Вещества в составе черники способствуют ускорению обновления сетчатки, улучшению глазного кровообращения и снижению усталости глаз. А если у вас и так стопроцентное зрение, то все равно ешьте чернику - она усилит остроту зрения. Доказано, что черника является отличным бактерицидным средством - улучшает состояние больного при цистите, диареи и дизентерии. Стоит отметить, что антоцианины (антиоксиданты черники) - хорошее средство профилактики раковых заболеваний. Недаром черника входит в меню космонавтов!Загадочная сибирская ягода ярко-оранжевого цвета - неприхотливая, но крайне полезная. Облепиха универсальная ягода -хочешь ешь ягоды, хочешь варенье или сок, а чтобы максимально совместить приятное с полезным можно изготовить вино из облепихи. Содержащийся в плодах облепихи бета-ситостерин обладает антисклеротическим действием, облепиховое масло улучшает состояние кожи, отвар из ягод полезен для ЖКТ, а благодаря высокой концентрации витамина В облепиха значительно повышает потенцию у мужчин. Природа преподносит нам чудесные дары в виде ягод - обязательно воспользуйтесь ими для укрепления своего здоровья!