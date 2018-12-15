Нежелательно использовать этот материал в помещениях, где будут спать маленькие дети; Этот стройматериал не терпит избытка, поэтому злоупотреблять им не рекомендуется; Бетонную поверхность время от времени необходимо подвергать очистке, мыть и наносить особую пропитку. Неровности не устраняются, а, напротив, сохраняются.

Использование бетона в целях отделки интерьера дает возможность немало сэкономить на материале. Кроме того, в этом стиле сейчас появляются новые «грани», дающие простор творческому воображению. Бетон, кроме доступности и простоты, обладает также высокой стойкостью к воздействию влаги и огня. Это экологичный и «дышащий» стройматериал, поэтому в его структуре не появляется плесень и грибок. В дизайнерской сфере используется как грубый, так и отполированный бетон. Полированный материал сравним по эстетическим свойствам с гранитом, керамикой и мрамором. Бетон используется для отделки стен, потолков, полов, арок и колонн. Кроме того, из него можно сделать стеллаж, столешницу, камин или какие-то декоративные отделочные детали.Выглядят презентабельно, дополняя внутреннее убранство любого помещения. В городской квартире с маленькой площадью можно возвести одну бетонную стену или оформить лепниной/рамкой какую-то часть уже имеющихся стен. Поверхность можно отполировать или украсить резьбой, выступами, повесить бра и полки из натуральной древесины. С такой стеной отлично будет смотреться мягкая мебель, телевизор. Другие стены можно сделать белыми, либо, наоборот, контрастными, отделав их кирпичом или деревом. Пол и потолок в таком случае должны быть на пару тонов светлее. Освещение можно обеспечить с помощью крупной оконной конструкцией, без занавесей и штор.Рекомендуется поставить «теплый пол». Покрытие можно брать любое, начиная линолеумом, заканчивая деревом. Также можно постелить на пол из бетона ворсистый ковер, который повысит комфорт. Идеальное место для бетонного пола – ванная или кухня. Подобное покрытие характеризуется продолжительным сроком службы. Кроме того, за ним очень просто ухаживать. Его поверхность можно покрыть лаковым составом или тщательно отполировать.Светильники для таких поверхностей должны соответствовать стилю «минимализм». Неплохо будут выглядеть устройства с длинным шнуром. Освещение должно быть обильным, особенно в небольшом помещении. Это связано с тем, что серо-темный оттенок бетона визуально делает комнату меньше. Бетон отлично сочетается с древесиной, пластмассой, фанерой, стеклом, стальными сплавами и кирпичом «под старину». Этот материал прекрасно смотрится с белыми предметами интерьера, выполненными в строгих мотивах. А комнатные цветы и декоративные деревца наполнят жилище жизнью и свежестью.