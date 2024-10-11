Тренеры и футболисты ФК «Акжайык» по сей день сидят без зарплаты

Футбольный клуб «Акжайык» из Уральска оказался в эпицентре скандала, который угрожает его будущему. На протяжении девяти месяцев сотрудники клуба, включая тренеров и игроков, не получают заработную плату. Общая сумма задолженности превысила внушительные 400 миллионов тенге, что ставит под угрозу не только финансовую стабильность клуба, но и его репутацию.

Футбольный клуб «Акжайык» из Уральска оказался в эпицентре скандала, который угрожает его будущему. На протяжении девяти месяцев сотрудники клуба, включая тренеров и игроков, не получают заработную плату. Общая сумма задолженности превысила внушительные 400 миллионов тенге, что ставит под угрозу не только финансовую стабильность клуба, но и его репутацию.

Основной причиной долгов называют отсутствие достаточного финансирования со стороны местных властей. Финансовые трудности начались еще в прошлом сезоне, но в этом году ситуация обострилась. По словам президента ФК «Акжайык» Гульдарии Кауиевой, клубу не хватает средств для покрытия базовых расходов: от оплаты труда до погашения задолженности за проживание и переезд основной и детской команд.

– Седьмого октября должны были в третий раз объявить конкурс, однако всё вновь спустили на тормоза. У нас готова вся документация. Всё дело в том, что со стороны областного акимата нет соответствующих указаний. Если на следующей неделе не будет объявлен конкурс, то наше положение ещё больше усугубится. Ведь завершается чемпионат Казахстана, осталась одна игра. Положение и так не завидное. Неужели нашей области не нужен футбол? Если единственный клуб закроется, то в ближайшие три года нельзя будет открывать новый. Мы уже обращались к президенту, в прокуратуру и министерство спорта. Н, увы, никаких результатов. Но мы не намерены сдаваться, при необходимости готовы выйти на пикет. Я уверена, что руководство области в курсе нашей проблемы. Но почему-то по сей день мы не смогли попасть на прием. Десятки людей почти год сидят без зарплаты, это создает определенную напряженность в обществе, - заявила Гульдария Кауиева.

Президент клуба уверена, что тренерам и футболистам необходимо выплатить заработную плату. Ведь у всех есть свои семьи, кредиты и расходы. Кроме этого ФК «Акжайык» задолжал кругленькую сумму за проживание и проезд основной и детской команд. Ведь на протяжении всего сезона, несмотря на финансовые трудности, спортсмены участвовали во всех чемпионатах страны. Кауиева подчеркнула, что долг перед поставщиками услуг и сотрудниками клуба превысил 400 миллионов тенге.

– От имени всех сотрудников клуба обращаюсь за помощью к акиму ЗКО Нариману Турегалиеву. Прошу посодействовать в решении нашей проблемы. В Уральске есть футбол, есть талантливые дети, есть профессиональные тренеры, есть команда, которая способна показать результат и есть наши болельщики, которые всегда нас поддерживают. Футбол с 55-летней историей не должен умирать, - заключила она.

Ситуация с долгами может иметь серьезные последствия для ФК «Акжайык». В худшем случае клубу грозит потеря профессионального статуса, что автоматически приведет к дисквалификации и исключению из чемпионата Казахстана.

Для многих уральских болельщиков «Акжайык» — это не просто команда, это символ города. Очевидно, что судьба клуба волнует многих, и все с нетерпением ждут разрешения этой кризисной ситуации.

Между тем, в управлении государственных закупок ЗКО сообщили, что конкурс не объявлен по той простой причине, что заказчик не подал заявку. В данном случае заказчиком является управление физической культуры и спорта, где так же не удалось получить комментарий. Отметим, что совсем недавно глава ведомства Женис Нигметуллин покинул свой пост. Его обязанности временно исполняет его заместитель Мирболат Нуржанов. До него журналистам тоже не удалось дозвониться.