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Культура Социум

Три фильма о Великой Отечественной войне презентовали в Уральске

Просмотр и презентация документальных фильмов, посвященных 70-летию Великой Победы, прошли 8 июля в областном драматическом театре им. Островского. На суд зрителей были представлены сразу несколько фильмов: «Счастье выжить», «10 лет спустя», «Радость встречи». Документальные короткометражки были сняты продюсерским центром Мурата ДЖАКИБАЕВА. Стоит отметить, что это не первые фильмы предпринимателя, по совместительству депутата Уральского городского маслихата. Так, Мурат ДЖАКИБАЕВ выступил как продюсер и автор фильма об истории Западного Казахстана «Хиуаз Доспанова. Успеть сказать спасибо…», фил
Marat
Три фильма о Великой Отечественной войне презентовали в Уральске
Просмотр и презентация документальных фильмов, посвященных 70-летию Великой Победы, прошли 8 июля в областном драматическом театре им. Островского.
film_o_voine (2)
film_o_voine (2)
 На суд зрителей были представлены сразу несколько фильмов: «Счастье выжить», «10 лет спустя», «Радость встречи». Документальные короткометражки были сняты продюсерским центром Мурата ДЖАКИБАЕВА. Стоит отметить, что это не первые фильмы предпринимателя, по совместительству депутата Уральского городского маслихата. Так, Мурат ДЖАКИБАЕВ выступил как продюсер и автор фильма об истории Западного Казахстана «Хиуаз Доспанова. Успеть сказать спасибо…», фильма о создании автомата Калашникова «Матай - Начало легенды», о создании и становлении Бокеевской Орды «Егер Бокей болмаса» и так далее. «10 лет спустя» В этот раз предприниматель снял несколько картин как продолжение телевизионного документального цикла фильмов «Жеңіс Тарихы» - «Истории Победы». - Первый фильм был снят в 2005 году, - говорит участник проекта «Жеңіс Тарихы» Айбулат КУРУМБАЕВ. - То есть в канун 60-летия Победы в ВОВ были сняты 9 фильмов, где рассказывалось об участии западноказахстанцев в этой страшной войне, о жизни тыла. Здесь все основано на архивных документах, а также воспоминаниях очевидцев, ветеранов, детей войны, ветеранов тыла, на их чувствах и эмоциях. И сегодня по прошествии 10 лет творческая группа продолжила работу. Героями фильма стали ветераны ВОВ, которые участвовали в съемках 10 лет назад. Тогда их было намного больше. За прошедшие годы их осталось до обидного мало. На экране показывались кадры, какими были наши ветераны в годы Великой Отечественной войны, далее в сравнении их образы 10 лет назад, а также воспоминания тех, кто из них остались в живых. - В этом году наш ансамбль «Фронтовичка» отмечает свой 25-летний юбилей, - говорит фронтовичка Алевтина МИТРОХИНА. - Тогда нас было 69 человек, сейчас осталось всего четверо. Мы те немногие, кто остались в живых, нам выпало отстраивать нашу страну заново. Мы жили, учились, работали, и, даже выйдя на пенсию, без дела не сидели. Мы не сидели на лавочках возле дома, а несли людям радость и знания, то, что сможет научить нынешние поколения беречь мир и ценить жизнь. Мы благодарны Мурату за то, что он не дал забвению поглотить память о тех, кто ушел на фронт и не вернулся. Стоит отметить, что фильм получился на редкость трогательным, и сдержать навернувшиеся на глаза слезы удалось далеко не каждому зрителю. «Счастье выжить» Во втором фильме «Счастье выжить» ветераны делились воспоминаниями о том, в каких страшных, просто немыслимых условиях приходилось бывать солдатам, и только волей случая они остались живы. Это были живые, не придуманные истории войны, которые собраны в единый рассказ о тонкой грани между смертью и жизнью. - Что вспоминать о войне, голод, боль, страдание, смерть. А смерть и голод, как говорится, блинами не накормят, - отметил ветеран Сергей КУЗЕНЯТКИН. О том, как удалось выжить в агонии войны, ветераны рассказывали коротко. Что и говорить, солдаты не любят бередить раны. «Радость встречи» В третьем фильме рассказывалось о нежданных встречах людей со своими близкими или просто земляками. - Пройдя через горнила войны, как же удается нашим героям сохранить в себе душу? Письмо из дома, встреча с близким товарищем, побывка домой, все это то, что возвращает к жизни и отогревает душу. Встречи бывают короткими и продолжительными, неожиданными и ожидаемыми, но они всегда незабываемые – встречи во время войны, - вещал закадровый голос. Ветераны вспоминали о том, как им выпадали нежданные случаи увидеть хоть ненадолго своих родных. - Я смог приехать на побывку домой, в родную Урду, - вспоминает ветеран Мухтар АЖГУЛОВ. – Приехал, а мой отец в это время погнал лошадей для отправки на фронт. Увидеться смогли только на вокзале. Я уже и не думал, что увижу отца перед отъездом. Он, оказывается, лошадей отправил, приехал домой и скорее на вокзал. Только и успели, что обняться, и сказал он мне на прощанье: «Будь здоров!». Возможно, именно эта короткая встреча и благословение отца придало сил нашему герою, и он, пройдя весь фронт, вернулся домой. Были и курьезные встречи земляков. - Дело было в Варшаве, - вспоминает ветеран Николай ГУЗЕНКО. – Смотрю, идет на встречу смуглый солдат. Подожди, говорю, ты откуда. Тот отвечает, мол, из Казахстана, Уральской области. Оказалось, что мы с одной стороны. Я из села Лубянка, а он из Константиновки. Представляете, на чужбине встретить земляка. Такая нежданная встреча, мы так обрадовались друг другу. Только спустя много лет солдаты смогли встретиться и пожать друг другу руки.
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