Три фильма о Великой Отечественной войне презентовали в Уральске

Просмотр и презентация документальных фильмов, посвященных 70-летию Великой Победы, прошли 8 июля в областном драматическом театре им. Островского. На суд зрителей были представлены сразу несколько фильмов: «Счастье выжить», «10 лет спустя», «Радость встречи». Документальные короткометражки были сняты продюсерским центром Мурата ДЖАКИБАЕВА. Стоит отметить, что это не первые фильмы предпринимателя, по совместительству депутата Уральского городского маслихата. Так, Мурат ДЖАКИБАЕВ выступил как продюсер и автор фильма об истории Западного Казахстана «Хиуаз Доспанова. Успеть сказать спасибо…», фил