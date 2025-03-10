Трое частных судебных исполнителей лишены лицензий в ЗКО

За систематические нарушения закона и ущемления прав граждан трое судоисполнителей больше не смогут работать в этой сфере.

По информации департамента юстиции ЗКО, суд лишил лицензий трех частных судебных исполнителей: Ищанова, Ильясова и Кужабергенова. Такое решение приняли по потому что они систематически нарушали закон и ущемляли права граждан, особенно в делах социальной значимости.

В чем были нарушения?

Игнорирование закона и процедур, из-за чего исполнительные документы не исполнялись вовремя.

Халатность в делах, затрагивающих социально уязвимых граждан (алименты, зарплаты, компенсации).

Затягивание принудительных мер против должников, что позволяло им уклоняться от выплат.

Отказ от поиска доходов должников и наложения ареста на их имущество.

Необоснованный отказ или задержка в возбуждении исполнительных производств.

Несвоевременное прекращение исполнительных производств.

Лишение лицензии означает, что судебные исполнители больше не смогут работать в этой сфере. Их дела передадут другим исполнителям, личные печати уничтожат, а право на исполнение решений аннулируют.