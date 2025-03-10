Трое частных судебных исполнителей лишены лицензий в ЗКО

По информации департамента юстиции ЗКО, суд лишил лицензий трех частных судебных исполнителей: Ищанова, Ильясова и Кужабергенова. Такое решение приняли по потому что они систематически нарушали закон и ущемляли права граждан, особенно в делах социальной значимости.
В чем были нарушения?
- Игнорирование закона и процедур, из-за чего исполнительные документы не исполнялись вовремя.
- Халатность в делах, затрагивающих социально уязвимых граждан (алименты, зарплаты, компенсации).
- Затягивание принудительных мер против должников, что позволяло им уклоняться от выплат.
- Отказ от поиска доходов должников и наложения ареста на их имущество.
- Необоснованный отказ или задержка в возбуждении исполнительных производств.
- Несвоевременное прекращение исполнительных производств.
Лишение лицензии означает, что судебные исполнители больше не смогут работать в этой сфере. Их дела передадут другим исполнителям, личные печати уничтожат, а право на исполнение решений аннулируют.