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Происшествия Социум

Трое частных судебных исполнителей лишены лицензий в ЗКО

За систематические нарушения закона и ущемления прав граждан трое судоисполнителей больше не смогут работать в этой сфере.
Жулдызхан Хасангалиева
Трое частных судебных исполнителей лишены лицензий в ЗКО

По информации департамента юстиции ЗКО, суд лишил лицензий трех частных судебных исполнителей: Ищанова, Ильясова и Кужабергенова. Такое решение приняли по потому что они систематически нарушали закон и ущемляли права граждан, особенно в делах социальной значимости.

В чем были нарушения?

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  • Игнорирование закона и процедур, из-за чего исполнительные документы не исполнялись вовремя.
  • Халатность в делах, затрагивающих социально уязвимых граждан (алименты, зарплаты, компенсации).
  • Затягивание принудительных мер против должников, что позволяло им уклоняться от выплат.
  • Отказ от поиска доходов должников и наложения ареста на их имущество.
  • Необоснованный отказ или задержка в возбуждении исполнительных производств.
  • Несвоевременное прекращение исполнительных производств.

Лишение лицензии означает, что судебные исполнители больше не смогут работать в этой сфере. Их дела передадут другим исполнителям, личные печати уничтожат, а право на исполнение решений аннулируют.

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