У казахстанцев появится возможность отозвать доступ к персональным данным

Казахстанцы получат возможность отзывать свое согласие на обработку персональных данных. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной безопасности министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК. По его словам, данная функция будет реализована до конца 2024 года. Граждане, ранее давшие согласие на обработку своих данных, смогут отозвать его онлайн.

Казахстанцы получат возможность отзывать свое согласие на обработку персональных данных. Об этом сообщил председатель Комитета по информационной безопасности министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Руслан Абдикаликов на брифинге в СЦК.

По его словам, данная функция будет реализована до конца 2024 года. Граждане, ранее давшие согласие на обработку своих данных, смогут отозвать его онлайн.

Отмечается, что если законом предусмотрено право на согласие, то также установлено право и на его отзыв.

— Мы планируем внедрить возможность, чтобы граждане, изменившие свое мнение, могли подать заявку на отзыв согласия через портал электронного правительства. Отдельная кнопка, которая по желанию гражданина будет «говорить» о том, что его персональные данные должны быть уничтожены полностью - не просто прекращен доступ, а полностью уничтожены из базы данных,- пояснил спикер.

Напомним, в январе–июле этого года в Казахстане зарегистрировали 65 административных нарушений закона о персональных данных и их защите — на 75,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом рассмотрели 61 дело, против всего 23 дел годом ранее. Постановления о привлечении к административной ответственности вынесли в отношении 61 человека — в 2,9 раза больше, чем в январе–июле прошлого года.

Не секрет, что очень часто утечка персональных данных происходит в цифровом пространстве, онлайн. При этом уровень цифровой грамотности населения РК в возрасте от 6 лет по итогам 2023 года достиг 88,3%, против 86,3% годом ранее.