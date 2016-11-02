Фото из архива "МГ" Специалистами департамента экологии совместно с представителями департамента ЧС были отобраны пробы из реки Ембулатовка и почвы. Делали это в присутствии жителей села Январцева. По словам руководителя департамента экологии ЗКО Ербола КУАНОВА, 28 октября были отобраны пробы испытательной лабораторией департамента экологии и лабораторией ЗКГУ. - Пробы были отобраны в пяти точках в реке Ембулатовка. Как указано в заключении, вода не имеет химического загрязнения, она загрязнена коммунально-сточными водами, в которых присутствуют различные моющие средства, - заявил Ербол КУАНОВ. Между тем, сельчане проводили анализы по собственному желанию в двух других лабораториях, которые показали, что содержание нефтепродуктов в воде в два раза больше, чем в пробах, которые отбирали специалисты департамента экологии и департамента ЧС. Заместитель руководителя департамента экологии ЗКО Сырым ТЛЕГЕНОВ отметил, что согласно экологическому кодексу, если найдутся виновные лица, по данному факту будет возбуждено уголовное дело и ущерб будет восстановлен. Напомним, построить завод в трех километрах от села Кирсаново планировали еще 4 года назад, но реализовать задуманное у предпринимателей так и не получилось. По словам местных жителей, в их районе уже давно началась экологическая катастрофа. Об этом свидетельствует мор рыбы в водоемах и изменившийся цвет воды.Фото из архива "МГ"