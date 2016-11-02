Иллюстративное фото из архива "МГ" Месяц назад во время посещения Актюбинской области столичного десанта, преподаватель истории и религиоведения Гульнар РАХИМОВА была впечатлена, что в Алгинской средней школе религиозную одежду носят двадцать детей. - В некоторых школах учителя добились, чтобы девочки носили не хиджабы, а платья чуть ниже колена и белые платки, завязанные назад, - отчиталась она. Не всё так гладко и в самом Актобе. По данным городского отдела образования, в актюбинских школах обучаются 186 детей, которые придерживаются нетрадиционных религиозных течений. 146 человек из этого числа – девочки. В хиджабах они замечены не были, зато уроки посещают в белых платках. С ними беседовали психологи, имамы и теологи, однако не все прислушались к советам. К примеру, в средней школе №18 в посёлке Кирпичный насчитывается девять старшеклассниц, которые посещают занятия в белых платках. - Семь из девяти девочек – родственницы. Лично говорил с их родителями, уговаривал снять платки. Наотрез отказались! С другой стороны, они не пропагандируют, никого не агитируют. Четверо так вообще отличницы, - отметил директор школы Серик ТОЙШИМАНОВ. Все точки расставили в министерстве образования и науки РК. - Школьная форма включает в себя пиджак, жилет, брюки, парадную и повседневную рубашку, юбку, классическую блузку. Брюки для мальчиков и девочек свободного кроя, по длине обязательно закрывают щиколотки ног. Ношение религиозной атрибутики не допускается. Эти нормы законодательства являются едиными для представителей всех конфессий и этносов, - прокомментировала заместитель главы ведомства Эльмира СУХАНБЕРДИЕВА. Мнение МОНа поддерживают и в генеральной прокуратуре, где отметили, что «требования администраций учебных заведений о соблюдении установленной формы одежды, исключающей ее религиозный характер, являются правомерными».