Началось с того, что я начал замечать как мой баланс с каждым днем становился все меньше и меньше. Начал разбираться, зарегистрировался на сайте TELE2.kz зашел в личный кабинет и в вкладке подключённые услуги, обнаружил платную услугу «Контент. 100 KZT подписки Музыка ИММО» за которую с меня снимают 100 тг. в сутки. Самому отключить её не представлялось возможным, и я начал звонить операторам и объяснять ситуацию. Оператор выслушав меня, вежливо объяснил, в стиле «сам дурак» что я сам сознательного подписался на какую – то ерунду путем отправки смс сообщения или пользуясь интернетом перешел на платную ссылку и посоветовал поменять антивирус, и они здесь не причем. На вопрос, почему меня не оповестили путем смс информирования о подключении платной услуги на моем номере, ответил, что я сам не помню о факте подключения (хотя я был уверен на 100% такой СМСки не приходило!). Звонок другому оператору дал тот же результат. Тогда я пригрозил, что сделаю в их нем офисе детализацию всех своих входящих смс, и если не обнаружу там сообщение о подключения моего номера на платные услуги, то буду вынужден обратиться в прокуратору! И только после этого мне отключили данную услугу, и парадокс, они вернули мне деньги за весь период списания!(см. фото). Я бы сюда не писал, если дело касалось только моего номера, но проверив еще 4 номера из своего ближайшего окружения, выяснилось, что у троих абонентов тоже подключена эта платная услуга!