Аким Жылыойского района Максим ИЗБАСОВ В ходе своего выступления Максим ИЗБАСОВ отчитался перед журналистами о выполнении поручений акима Атырауской области Нурлана НОГАЕВА, отданными им во время рабочего визита в Жылыойский район. - Глава региона дал нам 16 поручений, касающихся улучшения социального и экономического развития района, - сообщил Избасов. – В данный момент сроки исполнения 7 поручений прошли, из них выполнено только одно, по остальным ведется работа. Среди неисполненных в срок поручений такие, как внесение конкретных предложений по строительству нового здания вокзала в г. Кульсары, рассмотрение возможности выделения средств для подготовки ПСД на строительство зданий музея и библиотеки, внесение конкретных предложений по дополнительному расширению поселковой врачебной амбулатории в селе Жана Каратон, а также подготовка ПСД на строительство дороги к исторической местности Акмечеть. На стадии исполнения, по словам Избасова, находятся поручения, касающиеся строительства новой школы, детского сада на 100 мест и физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Майкумген. Отвечая на вопросы журналистов, Максим ИЗБАСОВ прокомментировал проект расширения ТОО «Тенгизшевройл», которое находится в Жылыойском районе и обеспечивает 80% добычи всей нефти в Атырауской области. - Проект расширения ТШО предусматривает создание 20 тысяч новых рабочих мест, - поделился Избасов. – Согласно законодательству республики Казахстан, при наборе работников, приоритетными будут кадры из Жылыойского района и Атырауской области. Напомним, с начала нынешнего года Нурлан НОГАЕВ объехал с рабочими визитами все 7 районов и 72 сельских округа Атырауской области. В ходе своего визита Ногаев дал акимам районов 223 поручения.