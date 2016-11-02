По словам родственников, 12 октября Д

- Она была на восьмом месяце, буквально за неделю до случившегося мы делали УЗИ в Атырау. Никаких отклонений не было, все анализы были хорошие. Моя жена была здорова, -

едва сдерживая слезы говорит Арман ТОЛЕНДИЕВ.

В инфекционной больнице поселка Махамбета рассказали, что

у беременной женщины врачи обнаружили опасное инфекционное заболевание, но какое именно распространяться не стали.

По словам заместителя руководителя управления здравоохранения Атырауской области Дины КАМЕЛОВОЙ, заключение будет передано родственникам после проверки специальной комиссии, на это уйдет больше месяца.

У Данагуль АМАНГАЛИЕВОЙ остался восьмилетний сын. Он до сих пор не может поверить, что мамы нет и ждет ее.

