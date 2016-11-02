Сегодня, 2 ноября, в теннисном центре Уральска состоялась встреча казахстанской теннисистки и воспитанников областного ДЮСШ по теннису. - Теннисом я занимаюсь с четырех с половиной лет. Считаю, что это очень хороший и развивающий вид спорта. С удовольствием приняла участие в сегодняшнем мастер-классе, познакомилась с ребятами и поделилась своим опытом. Это очень здорово, что такие мероприятия проводятся, стимулируют ребят быть лучше, стараться достигать поставленных целей, - сказала Ярослава ШВЕДОВА. Спортсменка отметила, что такой же мастер класс пройдет скоро в Актобе, а в феврале 2017 года она примет участие в Кубке страны, который состоится в Астане. Следует отметить, что спортшкола по теннису открылась в Уральске совсем недавно, в июле 2015 года. - Сейчас в нашей школе занимаются 130 детей от шести до 12 лет. Ребята занимаются по программе Федерации тенниса Казахстана «Теннис до 10». Тренировки проходят в три этапа: красный мяч (6-8 лет), оранжевый мяч (8-9 лет) и зеленый мяч (9-10 лет). Занятия проходят бесплатно, но также есть платная группа, - сообщила замдиректор по учебной части ДЮСШ по теннису Ольга СЕРГЕЕВА. - Мы уже не в первый раз проводим мастер-классы, стараемся делать это регулярно. Мероприятия такого рода проводить необходимо, поскольку оно дает стимул и мотивацию детям для развития и эффективных результатов в теннисе. Для обмена опытом от Федерации спорта Казахстана для обучения детей был специально приглашен известный тренер по теннису Сергей СЕЛИВАНОВ, - рассказала пиар-директор Федерации тенниса Казахстана Юлия ЛЕДОК. После мастер-класса спортсменка посетила детскую деревню, где пообщалась с детьми, рассказала о своих успехах и работе, а также подарила подарки: ракетки и мячи для занятия теннисом. Ярослава Вячеславовна Шведова - профессиональная теннисистка, по ходу своей карьеры представлявшая на соревнованиях Россию и Казахстан. Победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде (Уимблдон, US Open-2010); финалистка пяти турниров Большого шлема (четыре — в парном разряде, один — в миксте); бывшая третья ракетка мира в парном разряде; победительница 14 турниров WTA (один из них в одиночном разряде).