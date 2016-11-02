По материалу суда, в феврале этого года главный врач госпиталя-поликлиники оказал содействие в прохождении медицинской комиссии для поступления на службу в ДВД от кандидата в стражи порядка. За свои услуги он получил от претендента на должность помощника участкового бутылку виски и 10 тысяч тенге. По данному факту было заведено уголовное дело по статье «Получение взятки». В суде обвиняемый признал свою вину. - Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 50-кратной суммы взятки – 825 000 тысяч тенге, с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, - рассказал пресс-секретарь Атырауского областного суда Боранбай ГАЛИЕВ. Приговор вступил в законную силу.