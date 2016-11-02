По подсчетам перевозчика, среднерыночный тариф на разовую перевозку пассажира должен составлять не менее 148 тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Если местные исполнительные власти разрешат «Автопарку» повысить стоимость проезда, то уже в ближайшее время цена в автобусах поднимется с 55 до 80 и даже, возможно, до 100 тенге. В ТОО «Автопарке» лишь ждут положительного ответа от чиновников. В компании отмечают, что неоднократно отправляли письменные обращения в городской акимат с просьбой удовлетворить их заявку на повышение цен, но ответа пока не последовало. Причину новых тарифов в автопарке объясняют тем, что нынешняя цена за проезд «не покрывает затрат предприятия». К тому же, жалуются в компании, растут цены на топливо, коммунальные услуги и на автозапчасти. А это, сетует перевозчик, «не позволяет компании планировать работу, улучшать качество услуг, увеличивать зарплату водителей и кондукторов». При этом, как выяснилось, компания не прочь поднять тариф сразу в 3 раза, но, видимо, планируют сделать это постепенно. - По нашим расчетам, с учетом вышеуказанной динамикой роста цен, средний рыночный тариф на разовую перевозку пассажира должен составлять не менее 148 тенге за проезд, то есть действующий утвержденный тариф в три раза ниже необходимого тарифа. Кроме того, с начала год убытки по перевозке пассажиров официально не возмещаются бюджетом, что также приводит к росту долгов, - объяснил ситуацию официальный представитель ТОО «Автопарк» Руслан ЖИЛКАМАНОВ. Как сообщалось ранее, уральские перевозчики также требуют повышения тарифа за проезд до 90 тенге. Представители акимата не отрицают, что повышение стоимости проезда в автобусах необходимо, но не более 80 тенге. Данный вопрос вынесен на ближайшую сессию на рассмотрение депутатов городского маслихата.  