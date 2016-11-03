Программа предполагает работу в США во время летних каникул. Это отличная возможность для студентов очного отделения вузов, владеющих разговорным английским языком и умеющих быть самостоятельными. Студенты за три месяца получат опыт работы в американской компании, улучшат разговорные навыки, приобретут друзей со всего мира, познакомятся с американской культурой.За 10 лет работы через образовательный центр «Рост» по программе «Work & Travel» в США побывали более 400 студентов из Уральска. Работая в парках развлечений, в ресторанах и кафе, в пиццериях и многих других местах, наши ребята получают колоссальные впечатления и опыт. Образовательный центр «Рост» совместно с американским партнером-спонсором обеспечивает работой, страховкой, всеми необходимыми документами для получения визы. Возможен вариант оформления в программу студента со своей работой, в этом случае программа обойдется дешевле. Студентов, желающих принять участие в отборе на программу, просим учесть, что количество мест ограниченно. Программа курируется Государственным департаментом США.На правах рекламы.