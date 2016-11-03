На шиномонтаж можно записаться по телефону: 8 (7112) 93-97-94 или на сайте tyre-service.kz

С марта 2016 года в Уральске работает шинный центр VIANOR по адресу ул. Шолохова 13 Д в здании торгового центра Palladium.В нашем шинном центре Вы можете не только приобрести и установить шины Nokian, но и получить на них бессрочную расширенную гарантию.Ассортимент магазина не ограничен финским брендом. На полках расположились шины известных мировых марок: Pirelli, Yokohama, Bontyre, Viatti, Kama.Тут же можно подобрать диски практически на любую машину.В магазине шинного центра VIANOR можно приобрести аккумуляторы, зимнюю омывающую жидкость, пусковые провода, секретные болты и гайки на колеса и другую полезную мелочь.Быстро подобрать шины и диски вам помогут опытные продавцы-консультанты. Если нужного вам размера или бренда не оказалось на витрине, можно сделать заказ, что называется «не отходя от кассы» в интернет-магазине. В этом вам также помогут продавцы-консультанты. Кредит на покупку шин и дисков можно оформить прямо в магазине.В сервисной зоне мастера-шиномотажники быстро сменят вам резину. Здесь также можно произвести ремонт шин и дисков. При покупке комплекта шин Nokian шиномонтаж выполняется бесплатно. Данная акция ограничена во времени. Спешите!