Фото с сайта Радио Азаттык -Следствием установлено, что АО «Казахфильм» на предподготовительный и подготовительный этапы производства фильма в ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS» перечислено 79 млн. тенге. Из них 69 млн. тенге похищены генеральным продюсером картины Жаманкуловым Т., через ТОО «Т.К.TURAN UNIVERSAL BUSINESS», в котором он являлся учредителем. Денежные средства обналичивались через субподрядные организации и передавались Жаманкулову. Также, доказано участие в хищении управляющего директора по экономике и финансам АО «Казахфильм» Искаковой и исполнительного продюсера фильма Юдиной , которые ранее с санкции суда арестованы, - говорится на сайте Нацбюро.