Иллюстративное фото с сайта mln.kz По словамосужденная работала специалистом канцелярии городского суда Уральска. Как выяснилось, женщина, пообещав некоему Нушаеву положительное решение в его деле, взяла у него 245 тысяч тенге. - Ведущий специалист суда Габдулова была осуждена за подстрекательство дачи взятки. Ее осудили к лишению свободы сроком на три года, но учитывая то, что у нее есть несовершеннолетний ребенок, отсрочили наказание до достижения ребенком 14-летнего возраста. В настоящее время приговор суда вступил в законную силу, - сообщила Айгуль МУЛДАГАЛИЕВА.