Заседание суда по делу о терроризме перенесли в СИЗО Вокруг дежурят многочисленные силовики. Все в бронежилетах и с автоматами. Рядом со следственным изолятором толпятся родственники подсудимых, которые пришли на свидания к близким, не имеющим к летним терактам никакого отношения. Но силовики никого не подпускают к СИЗО. - Я с 9 утра здесь стою. Принесла «передачку» племяннику. Он сирота, кроме меня никого нет. За кражу судят. До этого без проблем проходила, сегодня не разрешают. Говорят, ждите. А сколько? На улице такой холод, мне еще на работу надо, - возмущается жительница Актобе. Женщина пожелала остаться анонимом. Между тем, в пресс-службе Актюбинского областного суда подтвердили, что заседания по делу о терактах действительно перенесли из специализированного суда в следственный изолятор. Это сделано в целях безопасности, говорят в суде. Позже в пресс-службе обещали дать развернутую информацию, в том числе и о ходе судебного процесса. Как стало известно, на сегодня уже допрошены 66 потерпевших и 41 свидетель, а также исследованы доказательства.