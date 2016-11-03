Одного из пострадавших доставили в областную больницу Уральска, сообщает корреспондент портал «Мой ГОРОД». dtp aksai (4) - Двое пострадавших переведены в отделение хирургии центральной больницы Бурлинского района, их состояние оценивается как стабильное. На следующей неделе мы планируем выписку пациентов. Третий больной, по согласованию врачей, был переведен в город, в областную больницу, - сообщил директор Бурлинской ЦРБ Жумабек ШАЙХИЕВ. Между тем, как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, 52-летний водитель автобуса, марки «ПАЗ», не справившись с рулевым управлением в связи с неблагоприятными погодными условиями, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом марки "Golden dragon". В результате ДТП водитель "ПАЗ" и два его пассажира были госпитализированы в БЦРБ г.Аксай. - Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. В настоящее время назначен ряд экспертиз, - рассказали в полиции. Напомним, столкновение двух автобусов произошло 31 октября на "тунгушской дороге" возле города Аксай. Как стало известно, автобусы принадлежали АО "Конденсат" и ТОО "Елжас". В аварии пострадало семь человек. Юлия ЧУЖОВА