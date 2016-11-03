- Звонок о происшествии поступил на пульт дежурного в 8.15 утра по времени г.Астаны. Причиной отравления угарном газом сразу 9 человек стала неисправность печного отопления, - сообщили в пресс-службе ДЧС. Все пострадавшие, в числе которых оказалась и беременная женщина, были помещены в районную больницу Исатайского района. После осмотра специалистами один человек был отпущен домой сразу, беременная женщина доставлена в областную больницу. - В настоящее время состояние все отравившихся оценивается как стабильное, беременную женщину выпишут уже сегодня, оставшихся 7 человек отпустят домой уже в течение завтрашнего дня, - пояснили в пресс-службе ДЧС Атырауской области.