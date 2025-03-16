Убийство 25-летней давности раскрыли в Шымкенте

Трагедия произошла в августе 1999 года. В частном доме обнаружили тело пенсионерки с признаками насильственной смерти. Экспертиза показала, что погибшая была задушена.

По факту убийства было начато досудебное расследование.

— Преступление оставалось нераскрытым из-за отсутствия прямых улик, однако спустя время удалось восстановить цепочку событий и выйти на подозреваемого. Как оказалось, подозреваемый за это время совершил особо тяжкое преступление на территории другого государства, за что и отбывал там наказание. По результатам проведенных с соседним государством процедур реадмиссии подозреваемый этапирован в город Шымкент и арестован, — сообщил заместитель начальника департамента криминальной полиции МВД Руслан Назаров.