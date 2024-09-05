Второго сентября страну шокировала новость об убийстве 14-летнего мальчика в Темирском районе Актюбинской области. По подозрению в преступлении задержали двоих несовершеннолетних.

Второго сентября страну шокировала новость об убийстве 14-летнего мальчика в Темирском районе Актюбинской области. По подозрению в преступлении задержали двоих несовершеннолетних. По данным управления образования, их семьи благополучные, на учете не состояли.

Сестра погибшего мальчика обратилась к главе государства, в прокуратуру и СМИ. Она требует справедливого наказания виновных.

— Мой брат погиб от рук школьников. Нуржана Сыдыка безжалостно избили ученики 10 и 11 классов Копинской средней школы Темирского района. На него напали около 15 человек, они били его около часа, потом скрылись. Брата били по жизненно важным органам, у него из носа и уха пошла кровь. Среди тех, кто бил его, были дети учителей Копинской средней школы и у кого есть связи в правоохранительных органах района. Мы переживаем, что это жестокое убийство не будет расследовано по справедливости, поэтому просим распространить это обращение. Для нас гибель брата - невосполнимая потеря, Нуржану через месяц должно было исполниться 15 лет. Теперь его нет с нами, его мечты никогда не сбудутся, останутся мечтой, — написали родные погибшего.

По словам родственников погибшего, в школе заведено так, что вначале учебного года старшеклассники вызывают навстречу учащихся 9-ых классов.

— Нуржан написал своей двоюродной сестре, что идёт туда. Он стоял впереди, и начали бить именно его. Когда избили, все сбежали, и он пролежал так более часа. Через время один из детей вернулся, нашел его, и сообщил о случившемся матери. Мы наняли адвокатов и будем добиваться справедливости,— дополнила родственница погибшего.

После случившегося создали специальную комиссию, идёт следствие, дело под личный контроль взял прокурор Актюбинской области Халиулла Дауешов. Четвёртого сентября стало известно, что с должности освободили директора Копинской средней школы Руслан Каржауов.

Заброшенное здание, где умер подросток

школа, где учились погибший и подозреваемые

Фарида ЗАРИП