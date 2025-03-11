Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Уфологи из Стэнфорда рассказали о пришельцах на Земле

Гарри Нолан, по сообщению ряда СМИ, мог работать на Минобороны США, оплачивающее исследования в сфере воздушных аномалий (центр AARO).
gorod
Уфологи из Стэнфорда рассказали о пришельцах на Земле

Об этом он сказал на конференции «Пентагон, Внеземная разведка и разбившиеся НЛО». Ученый известен своим увлечением уфологией, и неоднократно делал громкие заявления о пришельцах. 

Гарри Нолан – профессор и иммунолог Медицинской школы Стэнфордского университета. Его научные интересы – вирусы, генная терапия, исследования иммунитета, различные заболевания. Является автором более 300 научных публикаций.

Главный баннер

Уфология считается псевдонаукой, включающей описание, анализ и попытки интерпретации явлений, предположительно связанных с инопланетянами и НЛО. Гарри Нолан, по сообщению ряда СМИ, мог работать на Минобороны США, оплачивающее исследования в сфере воздушных аномалий (центр AARO).

Со ссылкой на британскую газету Daily Mail Нолан отметил, что вероятность пребывания пришельцев на Земле «составляет 100%». Он предположил, что люди видели инопланетян и раньше, но как американские индейцы, увидевшие испанские галеоны конкистадоров, не смогли их верно проинтерпретировать.

— Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных? — заявил профессор.

Ранее ученый рассказал, как встреча с НЛО меняет людей.


НЛО 2025 пришельцы инопланетяне ученый Стэнфорд

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article