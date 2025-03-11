Уфологи из Стэнфорда рассказали о пришельцах на Земле

Гарри Нолан, по сообщению ряда СМИ, мог работать на Минобороны США, оплачивающее исследования в сфере воздушных аномалий (центр AARO).

Об этом он сказал на конференции «Пентагон, Внеземная разведка и разбившиеся НЛО». Ученый известен своим увлечением уфологией, и неоднократно делал громкие заявления о пришельцах.

Гарри Нолан – профессор и иммунолог Медицинской школы Стэнфордского университета. Его научные интересы – вирусы, генная терапия, исследования иммунитета, различные заболевания. Является автором более 300 научных публикаций.

Уфология считается псевдонаукой, включающей описание, анализ и попытки интерпретации явлений, предположительно связанных с инопланетянами и НЛО. Гарри Нолан, по сообщению ряда СМИ, мог работать на Минобороны США, оплачивающее исследования в сфере воздушных аномалий (центр AARO).

Со ссылкой на британскую газету Daily Mail Нолан отметил, что вероятность пребывания пришельцев на Земле «составляет 100%». Он предположил, что люди видели инопланетян и раньше, но как американские индейцы, увидевшие испанские галеоны конкистадоров, не смогли их верно проинтерпретировать.

— Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных? — заявил профессор.

Ранее ученый рассказал, как встреча с НЛО меняет людей.



