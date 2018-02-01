Напомним, 21 ноября Владимир КОЛЕСНИКОВ пытался похитить 4-летнего ребенка, когда тот был с мамой на прогулке по улице Кокчетавская, возле кулинарии. Родственник КОЛЕСНИКОВА рассказал, что тот страдал алкогольной зависимостью и незадолго до произошедшего пытался бросить пить. Также он сообщил, что в последнее время парень был не в себе - он слышал голоса. Стало известно, что подозреваемому грозит до 12 лет тюрьмы.
Уголовное дело о похищении 4-летнего ребенка в Уральске передано в суд
Об этом рассказали в ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Похищение малолетнего ребенка произошло 21 ноября прошлого года. Тогда неизвестный парень схватил малыша, когда мама прогуливалась с ним по улице, и стал убегать. Виновник был задержан, им оказался Владимир КОЛЕСНИКОВ, который подозревается в преступлении по ст. 125 ч.2 п.5 УК РК - "Похищение человека". Как сообщили в ДВД ЗКО, уголовное дело о похищении 4-летнего ребенка передано в Уральский городской суд. Напомним, 21 ноября Владимир КОЛЕСНИКОВ пытался похитить 4-летнего ребенка, когда тот был с мамой на прогулке по ули