Уголовное дело о похищении 4-летнего ребенка в Уральске передано в суд

Об этом рассказали в ДВД ЗКО, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Похищение малолетнего ребенка произошло 21 ноября прошлого года. Тогда неизвестный парень схватил малыша, когда мама прогуливалась с ним по улице, и стал убегать. Виновник был задержан, им оказался Владимир КОЛЕСНИКОВ, который подозревается в преступлении по ст. 125 ч.2 п.5 УК РК - "Похищение человека". Как сообщили в ДВД ЗКО, уголовное дело о похищении 4-летнего ребенка передано в Уральский городской суд. Напомним, 21 ноября Владимир КОЛЕСНИКОВ пытался похитить 4-летнего ребенка, когда тот был с мамой на прогулке по ули