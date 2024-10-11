Угрожает ли Казахстану вирус Марбург - Минздрав

В министерстве здравоохранения Казахстана дали рекомендации после предупреждения ВОЗ об угрозе смертельного вируса Марбург. По словам главного санитарного врача Сархат Бейсеновой, пока случаев заражения марбургской лихорадкой в стране не выявили.

В министерстве здравоохранения Казахстана дали рекомендации после предупреждения ВОЗ об угрозе смертельного вируса Марбург.

По словам главного санитарного врача Сархат Бейсеновой, пока случаев заражения марбургской лихорадкой в стране не выявили.

— Сейчас против вируса Марбург нет вакцины или специфического лечения, что делает борьбу с ним особенно сложной. Лечение пациентов ограничивается симптоматической терапией. Вирус передаётся от больного к больному при близком контакте, а первичное заражение происходит через летучих мышей, - сообщила Бейсенова на брифинге в СЦК.

Основные симптомы заболевания - высокая температура, головная и мышечная боль, а на поздних стадиях - диарея, тошнота и кровопотери. Летальный исход может наступить на восьмой или девятый день болезни.

Напомним, в конце сентября министерство здравоохранения Руанды объявило о подтверждении болезни, вызванной вирусом Марбург. Всего было зарегистрировано 26 подтвержденных случаев, восемь из которых – смертельные. Также сообщается, что вирус Марбург распространяется между людьми через прямой контакт (через поврежденную кожу или слизистые оболочки) с кровью, выделениями, органами или другими жидкостями организма инфицированных людей, а также через поверхности и материалы (например, постельное белье, одежда), загрязненные этими жидкостями.

В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров.