Стоматологические кабинеты появятся в школа Казахстана

В ходе встречи министра здравоохранения Акмарал Альназарова и министра просвещения Гани Бейсембаев руководители ведомств посетили школьную соловую, обсудили улучшение питания в учреждениях.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова и министр просвещения Гани Бейсембаев посетили одну из столичных школ, осмотрели школьную столовую и обсудили вопросы улучшения питания в образовательных учреждениях.

— Сейчас Минздрав пересматривает стандарты школьного питания, будет разработано единое меню, полезное для физического и умственного развития детского организма, — рассказала Альназарова.



Также на встрече были затронуты вопросы открытия стоматологических кабинетов в школах с численностью более 1000 единиц.

— Сегодня действуют 98 кабинетов в шести регионах, где приёмы ведут дантисты. Далее в рамках проекта "Сау тіспен болашаққа" планируется поэтапно обеспечить охват всех детей школьного возраста профилактикой стоматологических заболеваний, — отметила глава Минздрава.

В ведомстве добавили, что требуется усилить роль медицинских сестер в школьной системе здравоохранения, а также обратить внимание на оснащение медицинских кабинетов и повышение квалификации среднего медицинского персонала. В настоящее время в республике функционирует более пяти тысяч школьных медпунктов, где проводится основная профилактическая работа, включая плановую вакцинацию девочек против ВПЧ.