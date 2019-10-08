Уральцам, чьи дачи сгорели в пожаре, возместят ущерб

Для этого людям необходимо обратиться в ДЧС ЗКО для получения копии акта о пожаре, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев, за последние три дня пожарные выезжали на возгорания 45 раз, в 32 случаях горела сухая трава. – 6 октября в районе поселка Айтиево Теректинского района произошло возгорание сухой травы, кустарников и лесного массива. Однако в том же районе со стороны железной дороги пошло второе возгорание. В 12.33 огонь перебросился через реку Урал на противоположный берег. Там находятся садоводческие товарищества "Автомобилист", "Яик"