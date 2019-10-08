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Уральцам, чьи дачи сгорели в пожаре, возместят ущерб
Для этого людям необходимо обратиться в ДЧС ЗКО для получения копии акта о пожаре, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как рассказал начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев, за последние три дня пожарные выезжали на возгорания 45 раз, в 32 случаях горела сухая трава. – 6 октября в районе поселка Айтиево Теректинского района произошло возгорание сухой травы, кустарников и лесного массива. Однако в том же районе со стороны железной дороги пошло второе возгорание. В 12.33 огонь перебросился через реку Урал на противоположный берег. Там находятся садоводческие товарищества "Автомобилист", "Яик"
Для этого людям необходимо обратиться в ДЧС ЗКО для получения копии акта о пожаре, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал начальник ДЧС ЗКО Жасулан Джумашев, за последние три дня пожарные выезжали на возгорания 45 раз, в 32 случаях горела сухая трава.
– 6 октября в районе поселка Айтиево Теректинского района произошло возгорание сухой травы, кустарников и лесного массива. Однако в том же районе со стороны железной дороги пошло второе возгорание. В 12.33 огонь перебросился через реку Урал на противоположный берег. Там находятся садоводческие товарищества "Автомобилист", "Яик" и "Арматурщик". При этом сгорел 31 дачный дом, хозпостройки и плодовые деревья, с места были эвакуированы 11 дачников. Всего мы насчитали 106 дачных участков, 56 из них состоят на учете. Хозяев остальных домиков пока установить не удалось. Из домиков пожарные вынесли 10 газовых баллонов, чтобы они не взорвались и не нанесли еще больший ущерб. Однако, два газовых баллона все же взорвались, - рассказал Жасулан Джумашев.
Стоит отметить, что по вопросам возмещения материального ущерба вследствие природного пожара люди могут обращаться в ДЧС ЗКО. Специалисты департамента предоставят людям копию акта о пожаре, который нужно будет предоставить в акимат.
– Прежде всего, это касается владельцев дачных участков садоводческого общества "Яик". Мы предоставим им копию акта о пожаре, в котором будут содержаться все данные. После этого люди с заявлением должны будут обратиться в местные исполнительные органы, в которых специальная комиссия будет рассматривать каждый случай индивидуально. Финансовые средства будут выделяться из чрезвычайного резерва области. Кроме этого, вследствие пожара были повреждены опорные линии электропередач, в результате которого некоторые населенные пункты остались без электричества. Линии электропередач, столбы являются коллективным имуществом, поэтому люди могут в гражданско-правовом порядке решить и этот вопрос, - сообщил начальник ДЧС ЗКО.
Основной причиной природных пожаров специалисты называют человеческий фактор.
– Люди сжигают мусор, рыбаки и охотники оставляют за собой не потушенные костры. Огонь начинает стремительно распространяться на большой территории. По предварительной версии это и явилось причиной столь масштабных возгораний. Сотрудники ДЧС ЗКО сотрудничают с АО "Казакстан гарыш сапары" и получаем информацию о возгораниях. Но, к сожалению, чаще эта информация запаздывает. Они дают нам данные один раз в сутки, но по необходимости мы дополнительно запрашиваем, - добавил Жасулан Джумашев.
Напомним, пожар начался 6 октября в Теректинском районе после чего перекинулся в район Байтерек. Людей призывают помочь в тушении пожара. Из-за сильного огня дым виден в городе, а жители Теректинского района жаловались на едкий запах гари. Вечером 7 октября стало известно, что сельчан эвакуировали в безопасное место. По словам пожарных распространению горения способствовал сильный ветер. Площадь пожара в садоводческом товариществе «Автомобилист» составила 8 га, «Арматурщик» - 4 га. В районе Байтерек в садоводческом товариществе «Яик» общая площадь пожара составила 40 га, сгорел 31 дачный дом и хозяйственные постройки. В Теректинском районе в п. Айтиево общая площадь составила 25 га.
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