Уральские дачники требуют бесплатные места на рынке

Сегодня, 31 июля, прошел рейд по стихийным торговым точкам Уральска в районе железнодорожного рынка «Акжол». Борьба со стихийной торговлей проводится в городе не первый год, но тем не менее, торговцев продуктами с земли меньше не становится. Стоит отметить, что среди банальных перекупщиков есть немало дачников, которые пытаются реализовать свои фрукты и овощи. Большинство торгующих дачников - люди пенсионного и предпенсионного возраста, которые решили в этот раз не отмалчиваться, а высказать все, что накипело. - Нам еще два года назад обещали выделить места в нашем районе, - говорит дачница Ва