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Социум

Уральские дачники требуют бесплатные места на рынке

Сегодня, 31 июля, прошел рейд по стихийным торговым точкам Уральска в районе железнодорожного рынка «Акжол». Борьба со стихийной торговлей проводится в городе не первый год, но тем не менее, торговцев продуктами с земли меньше не становится. Стоит отметить, что среди банальных перекупщиков есть немало дачников, которые пытаются реализовать свои фрукты и овощи. Большинство торгующих дачников - люди пенсионного и предпенсионного возраста, которые решили в этот раз не отмалчиваться, а высказать все, что накипело. - Нам еще два года назад обещали выделить места в нашем районе, - говорит дачница Ва
Marat
Уральские дачники требуют бесплатные места на рынке
Сегодня, 31 июля, прошел рейд по стихийным торговым точкам Уральска в районе железнодорожного рынка «Акжол».
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 Борьба со стихийной торговлей проводится в городе не первый год, но тем не менее, торговцев продуктами с земли меньше не становится. Стоит отметить, что среди банальных перекупщиков есть немало дачников, которые пытаются реализовать свои фрукты и овощи.
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 Большинство торгующих дачников - люди пенсионного и предпенсионного возраста, которые решили в этот раз не отмалчиваться, а высказать все, что накипело. - Нам еще два года назад обещали выделить места в нашем районе, - говорит дачница Валентина. – Но так ничего и не сделали, поэтому и вынуждены торговать вот здесь - на пешеходной дорожке. Заходить торговать на рынок у нас нет возможности, так как только за аренду нужно платить 37 тысяч тенге в месяц. Говорят, есть места на рынке в Зачаганске. Но почему я должна ехать туда, когда живу в районе остановки "Сокол", и здесь есть такой же рынок. Мне год остался до пенсии, муж - инвалид, откуда у нас такие деньги. Да и почему мы должны платить за место, если платим налог за землю на даче? Мы не перекупщики, торгуем только своим.
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 Подобных возмущений было много. Здесь же и отбивались те, кто торгует купленными на оптовых рынках продуктами. - Мы, что, не люди, торгуем не краденным, а перепродаем, - говорит одна из продавцов. – А кто мне работу предоставит? Крутимся, как можем. Между тем, ситуацию с перекупщиками решил прояснить руководитель ассоциации «Акжол» Борис ЛАВРЕНЬТЕВ. - У нас на рынке торгуют предприниматели, у которых есть ИП, они платят налоги и аренду, имеют санитарные книжки, - говорит Борис ЛАВРЕНЬТЕВ. – Они возмущаются тем, что продавцы на улице сбивают цену и при этом не платят ни аренды, ни налогов. Сколько уже говорил об этом безобразии с участковым нашего района, тот говорит, что они им выписывают предписания, но толку я не вижу. Будем решать этот вопрос на уровне города. Что касается дачников, то вопрос о предоставлении им мест, думаю, в скором времени решим.
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 Но стихийная торговля - это только один из камней преткновения в нашей торговле. О неоднократном нахождении некачественной продукции на прилавках нашего города мы писали уже не раз, но, к сожалению, предприниматели продолжают торговать продукцией, не соответствующей техническому регламенту.
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 - Сегодня мы провели исследование экспресс-методом овоще-плодовой продукции, взяли 40 проб. Могу сказать, что ни в одной пробе превышения нитратов не обнаружено, - говорит и.о. руководителя городского управления по защите прав потребителей Динара КАЗИЕВА. – Но мы не только выявляем нитраты, а также боремся со стихийной торговлей. Такая торговля в первую очередь просто опасна для здоровья людей. Здесь продают овощи, фруктами, молочную и мясную продукцию, что просто недопустимо. Еще один из немаловажных фактов - это выявление продуктов, которые не соответствуют техническому регламенту. Так мы обнаружили на прилавках рынка продукцию, где не указана информация на государственном языке. Мы неоднократно предупреждали предпринимателей через телевидение, СМИ, но, к сожалению, торговля таким товаром выявляется. Хотим предупредить их еще раз, что такое нарушение грозит штрафом до 100 МРП.
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нарушения рейд Дачники

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