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Социум

Уральские школьники обсудили экологические проблемы

В экологическом марафоне приняли участие учащиеся 5-10 классов из 30 городских школ. Соревнование проходило сразу по нескольким параллелям. Так, шестиклассникам предстояло проявить себя в конкурсе «Энергосберегающая дружина». Ребята за 5 минут должны были рассказать о роли энергоресурсов в жизни человека при помощи сценки или другого необычного номера. Стоит отметить, что большинство ребят довольно креативно подошли к заданию и приготовили множество оригинальных мини-представлений. Первое место среди шестиклассников досталось ученикам 23 школы, второе – СОШ № 25 и третье учащимся СОШ № 13. - Э
Marat
Уральские школьники обсудили экологические проблемы
В экологическом марафоне приняли участие учащиеся 5-10 классов из 30 городских школ. Соревнование проходило сразу по нескольким параллелям.
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ekologiya2
 Так, шестиклассникам предстояло проявить себя в конкурсе «Энергосберегающая дружина». Ребята за 5 минут должны были рассказать о роли энергоресурсов в жизни человека при помощи сценки или другого необычного номера. Стоит отметить, что большинство ребят довольно креативно подошли к заданию и приготовили множество оригинальных мини-представлений. Первое место среди шестиклассников досталось ученикам 23 школы, второе – СОШ № 25 и третье учащимся СОШ № 13. - Этот конкурс проходит уже восьмой год подряд и очень хочется, чтобы наши дети научились пониманию сути глобальных проблем экологии, - говорит организатор городского конкурса «Экологический марафон» Юлия КАЛАШНИКОВА. – В своих работах они должны показать те идеи, которые помогут в решении различных экологических проблем, например, с энергосбережением. Думаю, что такие конкурсы очень важны для воспитания в детях бережливого отношения к окружающему миру. Для семиклассников было задание посложнее - за 30 минут они должны были создать коллаж на тему «В союзе с природой». В ход шли разнообразные подручные средства: салфетки, кусочки ткани и кожи и даже макароны. Первое место в конкурсе заслужили также учащиеся СОШ № 23, второе – досталось команде из СОШ № 20 и третье - учащимся школы № 24. Учащиеся восьмых классов провели выставку «Энерголента», где на своих плакатах поделились полезными советами, как экономно и эффективно использовать энергию и снизить наше влияние на климат. Но самый интересный конкурс достался учащимся 9 классов. Ребята из бросового материала изготовили довольно оригинальные предметы, которые ещё можно использовать в быту. Красивые вазы из журналов и газет, копилки из ненужных банок, браслеты из гофрокартона и многое другое они смастерили дома, а здесь презентовали жюри. - Я решила, что из старых виниловых пластинок можно сделать интересные картины для дома, - говорит ученица 9 класса СОШ № 26 Регина ИСКАЗИЕВА. – Одну сторону окрашиваем черной краской, потом наносим рисунок и по нему выкладываем джутовые нити и украшаем всем, что есть. В ход идут ненужные пуговицы, семечки и многое другое. Потом сверху наносится желтое напыление и получается вот такая замечательная картина. Таким образом, я хочу сказать, что ко всему нужно относиться бережно и практически все можно применить. Лучшей работой была признана поделка ученицы СОШ № 26, второе место заслужили ученики СОШ № 30, и третье досталось СОШ № 24. Десятые классы приняли участие в музыкальном конкурсе «Споемте, друзья». Они исполнили песни экологического содержания как своего сочинения, так и других авторов. Призовые места распределились следующим образом: 1 место - СОШ № 24, 2 место – СОШ № 2 и 3 место - СОШ № 13.
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