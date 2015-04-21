Уральские школьники обсудили экологические проблемы

В экологическом марафоне приняли участие учащиеся 5-10 классов из 30 городских школ. Соревнование проходило сразу по нескольким параллелям. Так, шестиклассникам предстояло проявить себя в конкурсе «Энергосберегающая дружина». Ребята за 5 минут должны были рассказать о роли энергоресурсов в жизни человека при помощи сценки или другого необычного номера. Стоит отметить, что большинство ребят довольно креативно подошли к заданию и приготовили множество оригинальных мини-представлений. Первое место среди шестиклассников досталось ученикам 23 школы, второе – СОШ № 25 и третье учащимся СОШ № 13. - Э