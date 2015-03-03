Ветеранам Великой Отечественной войны Уральска вручили мобильные телефоны с кнопкой «SOS» в рамках благотворительного проекта «ЖЕҢІС». photo1 В рамках акции «ЖЕҢІС» в честь 70-летия Великой Победы проходит и реализация социального проекта «Өмір Жолы» («Линия жизни»), направленного на подключение к системе экстренной помощи ветеранов — участников Великой Отечественной войны, проживающих в республике. На этот раз проект запущен в Западно-Казахстанской области, где 263 ветерана ВОВ получат устройства с «тревожной кнопкой» для экстренного вызова помощи. 2 марта состоялась конференция с участием представителей областного и городского советов ветеранов, Евразийского медиафорума, общественного фонда «Өмір Жолы», ТОО «КАР-ТЕЛ», а также ветеранов ВОВ. Председатель областного совета ветеранов Мырзагали МУХАМБЕТОВ рассказал что представляют собой мобильные устройства с тревожной кнопкой. - С первого взгляда это обычный мобильный телефон с очень крупными цифрами на кнопках и голосовым сопровождением всех действий, - пояснил Мырзагали МУХАМБЕТОВ. - Мобильник оснащен мощным аккумулятором, который может работать без подзарядки около пяти дней. Тревожная кнопка расположена с обратной стороны. Нажав на нее, пожилой человек в течение нескольких секунд связывается с центром помощи. У диспетчера центра сразу высвечиваются адрес и личные данные абонента, вплоть до списка имеющихся заболеваний и аллергии на лекарственные препараты. Всю эту информацию оператор передает бригаде скорой помощи. - Сигнал SOS из центральных пунктов в населенные пункты переадресуется очень быстро. Кроме того, налажено взаимодействие организаций здравоохранения, правоохранительных органов, служб ЧС и др. А компания «Beeline» предоставила возможность бесплатного общения по данным мобильникам между собой, - отметил исполнительный директор фонда «Өмір Жолы» Эрнар НУРБЕКОВ. В торжественной обстановке телефоны вручили пяти фронтовикам - Хамзе САФИНУ, Ивану ГАЛИЧУ,  Бисену ЖУМАГАЛИЕВУ, Павлу БУКАТКИНУ, Халаму СУЮНШАЛИЕВУ. Остальным ветеранам девайсы будут переданы в ближайшие дни. Стоит отметить, что с начала реализации проекта в центры помощи поступило уже свыше 500 вызовов, более 10 ветеранам удалось спасти жизнь. Акция пройдет во всех регионах Казахстана. На сегодняшний день к системе подключены ветераны Астаны, Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Ветеран Павел БУКАТКИН Ветеран Павел БУКАТКИН Ветеран Хамза САФИН Ветеран Хамза САФИН Ветеран Халам СУЮНШАЛИЕВ Ветеран Халам СУЮНШАЛИЕВ photo3 photo2    