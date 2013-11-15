рассказал о том, как он был в составе комиссии, которая занималась проведением конкурса госзакупок. По словам свидетеля, он проверял конкурсную документацию и заключал договора. Прокурора интересовало его отношение к покупке двух многоэтажных домов. Выяснилось, что два здания были куплены по рекордной цене – 120 миллионов тенге. Четырёхэтажное обошлось бюджету в 89, 5 миллионов, а двухэтажка в 30,5 миллионов. Никого не смутило, что бывший административный корпус мясокомбината (улица Гагарина, 70), построенный в 1985 году, был, мягко говоря, не в идеальном состоянии. Как и положено, на покупку зданий проводился конкурс, но так как никаких заявок не поступило, директор спортшколыотправил приглашения двум частных предпринимателям, которым и принадлежали эти здания. ИП "Отаров" и ИП "Тулепов" передали документы, затем с ними заключили договор. – Как юрист я смотрел на правовую часть вопроса, техническую спецификацию разработали до меня, - рассказал суду ИБРАШЕВ, Кем и на какие счета были отправлены деньги, юрист сказать не смог, сославшись на то, что это было не в его компетенции - тем, откуда пришли деньги, занимается бухгалтерия. - Личнодокументы не приносил, при заключении договора я его не видел, - сказал свидетель. - Но мы проверили правоспособность ОТАРОВА на его владение. - Приглашение директора ДЖУМАГАЛИЕВА принять участие в конкурсе было отправлено 6 июля 2010, а право на собственность дома ОТАРОВ получил 7 июля, - отметила прокурор. - Получается, вы не могли проверить его на право собственности. - Пропустили, значит, халатность. Деталей уже не помню, - сказал Мирас ИБРАШЕВ. Далее выяснилось, что перед покупкой конкурсная комиссия осматривала эти здания. Помимо ИБРАШЕВА в состав комиссии входили. Они проверяли, проведены ли коммуникации и трубопровод. - Из-под земли выходили провода. Их пригодность мы не проверяли. Было видно, что здание не подключено, свет был только у сторожей, - сказал ИБРАШЕВ. - Кажется, это отражено в документах. Сейчас не помню. Было видно, что здание старое, заброшенное, местами разбитые окна. - Какое заключение вы дали? - спросил прокурор. - Затрудняюсь ответить... Предоставили общие сведения директору. Про отсутствие коммуникаций и о том, что здание заброшенное, ничего не сказали. - Соответствует ли это здание сумме в 89 миллионов тенге? Не испугала ли вас цена в 120 миллионов за заброшенные здания? Не усмотрели ли вы как юрист в этой покупке афёру? - Если считать стоимость по квадратным метрам, то примерно такая сумма и выходила. Затем, после проверки прокуратуры в 2011 году было решено подать в суд и по решению суда деньги были возвращены в бюджет. - Я написал объяснительную, что сначала помогал приобретать здания, а после проверки прокуратуры был вынужден подготовить обратные документы, - сказал ИБРАШЕВ. - После чего получил выговор за нейтральность в подготовке документов. С решением суда я согласен.