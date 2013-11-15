Напомним, чтобыло предъявлено обвинение по двум статьям уголовного Кодекса ст. 176 ч. 3 п. «г» УК РК - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, неоднократно" и ст. 314 ч.2 УК РК «Служебный подлог, совершенный должностным лицом». В ходе слушания некоторые из свидетелей признавались в том, что на них было оказано давление со стороны представителей финансовой полиции. В связи с чем были допрошены также и представители финпола, которые на заявление ответили, что никакого психологического воздействия с их стороны на свидетелей не оказывали. Также судом были выявлены нарушения при составлении сопроводительных документов, из-за чего дело и откладывалось несколько раз. Поддержать своего коллегу пришли многие работники ветеринарных учреждений. - Я работаю в ветеринарной службе более пятнадцати лет, - рассказывает. - Серика Ганиевича знаю как порядочного и интеллигентного человека. Это прекрасный руководитель, доктор наук. Отстранить от работы такого специалиста неправильно. Очень жаль, что наша ветеринарная служба теряет такого ценного сотрудника и просто хорошего человека. Сегодня был вынесен приговор, согласно которому меру пресечения изменили и Серик КАНАТБАЕВ был освобожден в зале суда на подписку о невыезде. Окончательным приговором стало лишение свободы на 5 лет без конфискации имущества, с лишением права занимать руководящие посты в течение 3 лет. Согласно статье 63 УК РК наказание для главы ветконтроля будет условным с испытательным сроком на два года.