У многих просто нет времени и посещать тренажерку. А этот комплекс поможет вернуть фигуру, без особых усилий, времени и спортивного инвентаря.
Весна пришла - пора приводить себя в форму. Плюсы зимы – скрывать в верхней одежде набранные складочки позади. Пора доставать любимые джинсы, главное поместиться в них. Эти упражнения для тех, у кого мало времени. Также они актуальны для мамочек в декрете, которым полезно найти 5 минут для себя, среди ежедневных забот.
Необходим только – коврик на полу. Встаем на четвереньки. Спина прямая. Отводим ногу в сторону параллельно полу. Возвращаемся в исходное положение и повторяем другой ногой. Выполняем упражнение по 10 раз каждой ногой по 3 подхода
Остаемся на четвереньках, только теперь упор на локти. Голова при этом опустится, за счет этого эффект от упражнения возрастает. Поднимаем ногу не в бок, а назад, стараясь поднимать максимально вверх, повторяем другой ногой.
Делаем упражнение так, чтобы чувствовалось напряжение мышц, но не переусердствуйте. Делаем по 10 раз каждой ногой и 2 подхода.
Ложимся на кровать так, чтобы ноги остались на полу и сгибаем их под прямым углом. Выпрямляем ноги на весу. С непривычки это делать нелегко, первые дни делаем по 10 раз и 3 подхода. Через неделю можно увеличить.
Опираемся руками на кровать, лопатки должны быть на кровати. На весу, поднимаем тело вверх и медленно опускаем вниз. Выполняем 3 подхода по 10 раз.
В исходном положении стоя, поднимаем одну ногу к груди. И делаем мах ногой вперед, как кигбоксер, помогая себе держать равновесие руками. Скорость выполнения упражнения регулируйте сами.
Следующее упражнение более расслабляющее. Встаем прямо, поднимаем руки вверх и наклоняемся вперед. При этом медленно поднимаем левую ногу. Тело должно наклониться параллельно полу. Повторяем упражнение с другой ногой. Такое упражнение поможет научиться держать равновесие, не забываем — удержаться в таком положении секунд 20.
Всем знакомо упражнение «рыбка» - повышаем его эффективность, держим ногами мячик.
Еще одно упражнение, уже знакомое упражнение усложняем для эффективности – поднимаем ногу, но только с уже с гантелей, зажатой под коленом. Если нет гантели, подойдет бутылочка наполненная водой.
А вот знакомый всем мостик наоборот облегчим. Вместо вытянутых рук, опираемся на плечи. Поднимаем таз и замираем на 10 секунд. Стараемся напрягать мышцы ягодиц как только можем.
Это упражнение необычное, и эффективное, развивает все ягодичные мышцы. Садимся, как на картинке. Отводим ногу назад и стараемся максимально напрячь мышцы ягодиц. Задерживаемся на 5 секунд.
Тренировки принесут еще большую пользу, если ужин будет правильный. Один рецепт правильного ужина
у нас уже есть.
Найдите время для здоровья – оно не заменимо и это понимаешь, только когда его теряешь.