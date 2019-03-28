Мама готовя такой салатик, всегда говорила: «Ужинай правильно – и ни какая диета не будет нужна». И сегодня она натирает морковь себе на ужин и пребывает в чудесной форме в свои 70 лет!В свежей моркови много клетчатки и витаминов, поэтому она очень полезна, особенно тем, кто хочет похудеть. Только сырая. Салат очень полезен и вкусен. Я люблю его просто, не из – за проблем с весом. Прекрасный ужин: никакой тяжести перед сном и чувства голода, улучшает миклофлору. Состав 3 морковки 3 яйца 3 ст.л. сметаны 1 зуб.чеснока соль по вкусуМорковку очистить и натереть теркой.Яйца сварить и измельчить по желанию.Добавьте чеснок и соль. Или любимые специи. Вкусно добавить кунжутное семя, любимые семечки (подсолнечника, тыквы, льна), яблоко, редиску, изюм, натертый сыр, можно вареное мяско. Готово! Приятного аппетита.