13 человек погибли при крушении вертолета в Кызылординской области, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство обороны Республики Казахстан. Фото с сайта tengrinews.kz Отмечается, что семьям погибших военнослужащих окажут моральную и материальную помощь. - При выполнении воинского долга в результате крушения вертолета ВС РК 27 марта текущего года в ходе учений погибли 13 военнослужащих, находившиеся на борту. Весь личный состав Вооруженных Сил Казахстана выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших боевых товарищей. Руководством Министерства обороны будут приняты меры по оказанию моральной и материальной помощи, - сообщили в Министерстве обороны Республики Казахстан. Напомним, вертолет Ми-8 потерпел крушение в Жалагашском районе Кызылординской области. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел. Приказом министра обороны генерал-майора Нурлана Ермекбаева сформирована и направлена к месту крушения специально созданная комиссия Министерства обороны.