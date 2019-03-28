По словам очевидцев, именно они вызвали скорую помощь и полицейских. Однако мужчина к тому моменту уже был мертв. - Вызов поступил на станцию скорой помощи в 7.58. Мужчина умер до приезда 103, - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО. В полиции рассказали, что в данный момент устанавливается личность мужчины. - Сегодня был обнаружен труп мужчины без видимых причин насильственной смерти. Личность устанавливается. Тело будет отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для точного установления причины смерти, - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. В настоящее время на месте работают полицейские и эксперты-криминалисты. Другие подробности выясняются. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.