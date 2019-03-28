Иллюстративное фото из архива "МГ" Спикер напомнил, что в целях улучшения благосостояния населения, усиления мер поддержки малообеспеченных и многодетных семей, по поручению Елбасы с 1 апреля 2019 года будет увеличен размер адресной поддержки малообеспеченным семьям. «Критерий оказания адресной социальной помощи с 1 апреля 2019 г. будет повышен с 14 849 тг до 20 789 тг. При назначении АСП при исчислении совокупного дохода семьи не будут учитываться специальные государственные пособия многодетным семьям, специальные госпособия матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа» и «Алтын алқа», пособия по инвалидности детей-инвалидов до 18 лет и стипендии. При назначении АСП детям из малообеспеченных семей (до 18 лет, при их обучении – до 23 лет) будет ежемесячно выплачиваться 20 789 тг на каждого ребенка», - подчеркнул Кайрат Утаров. Документы будут приниматься в Центрах занятости, ЦОН, акиматах сельских округов всех районов области и г. Актобе с апреля. «Если документы будут приняты 30 апреля, АСП все равно будет назначена с 1 апреля, то есть с месяца подачи заявлений. Процедура назначения АСП значительно упрощена: понадобится лишь удостоверение личности. В г. Актобе будут действовать 7 пунктов: 1. Центр занятости населения, отдел занятости и социальных программ г. Актобе (ул.Уалиханова, 12А тел.: 44-57-55) 2. Народная канцелярия (пр-т Санкибай батыра 249, 1 этаж) 3. Центр обслуживания населения (ул.Тургенева, 109) 4. Акимат Алматинского района г. Актобе (с.Каргалинское, ул 60 лет Октября 70Б, здание «ЕХРО») 5. Акимат Астанинского района г.Актобе (пр. Санкибай батыра, 145Б, тел 41-73-17) 6. Бывшее здание Курайлинского сельского округа (пос. Курайлы, ул Жеңіс 44) 7. Бывшее здание Саздинского сельского округа (пос. Сазда, ул. Өнеге, дом 1). Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.